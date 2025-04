Deputada denuncia falta de energia e água em prédios públicos de Parintins

A deputada estadual Mayra Dias (Avante) usou a tribuna nesta terça-feira (1º) para denunciar a interrupção do fornecimento de energia elétrica e água há quase uma semana no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) e no Bumbódromo de Parintins, afetando serviços essenciais. O problema também atinge PACs em Manacapuru, Tefé, Iranduba e Itacoatiara.

No PAC de Parintins, 18 repartições públicas foram impactadas, incluindo identificação civil, Detran e SISREG, sistema responsável por agendamentos de consultas e exames. “Não é de hoje que recebemos reclamações de pessoas que não conseguem agendar documentos como RG”, afirmou Mayra. Além disso, o local ficou sem água, agravando a situação.

O Bumbódromo, importante centro cultural e de saúde, também está sem energia, prejudicando a Central de Resgate e a UPA, fazendo com que profissionais atendam no escuro, usando celulares e velas. A falta de energia ainda paralisou o Liceu de Artes, impossibilitando o uso do elevador.

Segundo Mayra, apesar do transtorno enfrentado, a solução para a interrupção da energia não veio. “Disseram que em 24h a energia voltaria nesses orgãos, mas nada foi resolvido”, criticou. A UPA, que evita superlotação no Hospital Jofre Cohen, opera de forma precária, colocando vidas em risco.

A deputada cobrou transparência sobre a causa da interrupção da energia nos órgãos, questionando se foi inadimplência ou falha técnica. Ela oficiou as secretarias de Cultura e Administração, cobrando o reestabelecimento da energia. “Enquanto no PAC a energia voltou por decisão judicial, no Bumbódromo continua cortada”, destacou.

