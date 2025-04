Reforma administrativa traz mudanças de comando e investimentos na Semed

O prefeito de Manaus, David Almeida, empossou nesta terça-feira (1º) o novo titular da Secretaria Municipal de Educação (Semed), professor Júnior Mar, e o novo subsecretário de Gestão Educacional, professor Arone Bentes.

Durante a cerimônia, realizada na sede da Semed, o prefeito anunciou investimentos na infraestrutura escolar, reajuste na tarifa de alimentação dos servidores e regularização do banco de dados.

Avanços na educação municipal

David Almeida destacou que Manaus lidera o ranking das capitais com mais de dois milhões de habitantes no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

“Manaus vive seu melhor momento na educação. Entre as grandes metrópoles do país, temos o melhor desempenho educacional. Nossa rede municipal saltou do 13º para o 5º lugar no Ideb dos anos finais e do 13º para o 6º nos anos iniciais. Queremos consolidar esses avanços e conquistar posições ainda melhores”, afirmou o prefeito.

Investimentos na infraestrutura escolar

Entre as medidas anunciadas, estão a reforma de 30 escolas e pequenos reparos em outras 30 unidades, totalizando 60 instituições beneficiadas. O prefeito também garantiu a renovação das progressões dos servidores da educação ainda este ano, impactando diretamente mais de 7 mil profissionais.

“Vamos reformar 30 escolas e recuperar com pequenos reparos outras 30, otimizando os recursos para oferecer uma estrutura mais digna aos nossos alunos e professores. Além disso, garantimos um banco de dados dos servidores e a regularização das progressões, um reconhecimento ao trabalho de quem construiu a educação de Manaus”, destacou David Almeida.

Fotos – João Viana/Semcom

Metas para o futuro

A ampliação das vagas em creches e a erradicação do analfabetismo também são prioridades da gestão. Segundo o prefeito, Manaus já avançou mais de 85% nessa meta e o objetivo é zerar o analfabetismo na rede municipal.

O novo secretário, Júnior Mar, agradeceu a confiança do prefeito e reforçou seu compromisso com os desafios da pasta. “Assumimos a Semed com a missão de dar continuidade a esse trabalho de excelência. Vamos fortalecer a educação inclusiva, ampliar o atendimento às crianças em idade de creche e garantir que todos os estudantes sejam alfabetizados na idade certa. Nossa equipe está preparada e motivada para fazer Manaus avançar ainda mais”, enfatizou.

A nomeação de Arone Bentes como subsecretário de Gestão Educacional reforça a continuidade e o fortalecimento das políticas educacionais. Com vasta experiência acadêmica e administrativa, ele assume a missão de apoiar a implementação dos programas da Semed com foco na excelência e inovação.

“Nosso desafio é manter o desempenho das excelentes equipes que nos antecederam sob o comando dos gestores Pauderney Avelino, Dulce Almeida e Ló Campos, e fazer com que Manaus avance ainda mais na educação”, afirmou Arone Bentes.

Biografia dos novos gestores

Júnior Mar

Valquindar Ferreira Mar Júnior, conhecido como Júnior Mar, tem 39 anos e é filho dos professores José Valquindar Mar e Maria Tereza Mar. Possui 20 anos de experiência como professor na educação básica e no ensino superior. É mestre em Linguística pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e especialista em Metodologia do Ensino Superior pela Faculdade Montenegro-BA.

Professor de carreira da Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc), lecionou na Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Fucapi, Fundação Matias Machline e Instituto Adventista de Manaus. Na Semed, atuou como diretor do Departamento Geral de Distritos e subsecretário de Gestão Educacional.

Foi responsável pela implementação do programa “Educa+Manaus”, que elevou Manaus no ranking nacional do Ideb, saindo do 13º para o 5º lugar nos anos finais e para o 6º nos anos iniciais, um marco para a educação da capital amazonense.

Arone Bentes

Arone do Nascimento Bentes é graduado em Licenciatura Plena em Letras pela Ufam, especialista em Marketing Empresarial, mestre e doutor em Educação pela mesma instituição. Professor do Instituto Federal do Amazonas (Ifam), atuou como coordenador do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e foi diretor do Campus Manaus Centro do Ifam entre 2007 e 2010.

Além disso, colaborou com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) e foi secretário da Seduc durante a gestão interina de David Almeida no governo do Amazonas, em 2017.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: TCE-AM manda ex-presidente da Câmara de Boca do Acre devolver R$ 296 mil

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱