Elon Musk é o homem mais rico do mundo com fortuna de US$ 342 bi

Bilionário ampliou sua riqueza em US$ 147 bilhões no último ano e abriu vantagem de US$ 126 bilhões sobre Mark Zuckerberg, o segundo mais rico

Elon Musk lidera a lista de bilionários da Forbes em 2025, com uma fortuna estimada em US$ 342 bilhões. O dono do X, SpaceX, xAI e Tesla aumentou sua riqueza em US$ 147 bilhões no último ano, impulsionado pelo crescimento da SpaceX e da xAI.

Apesar das recentes quedas nas ações da Tesla, a empresa ainda apresenta valorização em relação ao ano passado. Com isso, Musk retomou o posto de pessoa mais rica do mundo, superando Bernard Arnault, e abriu uma vantagem de US$ 126 bilhões sobre Mark Zuckerberg, da Meta, que ocupa o segundo lugar com um patrimônio de US$ 216 bilhões.

Lista dos bilionários

A Forbes utilizou os valores das ações e as taxas de câmbio do dia 7 de março de 2025 para elaborar o ranking. Veja os cinco primeiros colocados:

Elon Musk (X, SpaceX, xAI, Tesla) – US$ 342 bilhões Mark Zuckerberg (Meta) – US$ 216 bilhões Jeff Bezos (Amazon) – US$ 215 bilhões Larry Ellison (Oracle) – US$ 192 bilhões Bernard Arnault (LVMH) – US$ 178 bilhões

Arnault teve sua pior colocação desde 2017 devido à desvalorização das ações da LVMH.

Crescimento do número de bilionários

Este ano, 3.028 pessoas entraram para a lista de bilionários, um recorde histórico. O total de patrimônio acumulado pelos bilionários atingiu US$ 16,1 trilhões, um aumento de US$ 2 trilhões em relação ao ano passado.

Os Estados Unidos lideram o ranking com 902 bilionários. A China, incluindo Hong Kong, aparece em segundo lugar, com 516, seguida pela Índia, que soma 205. Ao todo, 76 países e dois territórios possuem ao menos um bilionário, com a estreia da Albânia na lista.

Novos bilionários

O ranking de 2025 trouxe 288 novos nomes, incluindo celebridades e magnatas de diferentes setores:

Bruce Springsteen (músico) – US$ 1,2 bilhão

(músico) – US$ 1,2 bilhão Arnold Schwarzenegger (ator e ex-governador) – US$ 1,1 bilhão

(ator e ex-governador) – US$ 1,1 bilhão Jerry Seinfeld (comediante) – US$ 1,1 bilhão

(comediante) – US$ 1,1 bilhão Justin Sun (criptomoedas) – US$ 8,5 bilhões

(criptomoedas) – US$ 8,5 bilhões Empresários do setor de inteligência artificial e redes de fast food, como Cava, Chipotle e Jersey Mike’s.

(*) Com informações de STB News

Leia mais:

Saiba como Elon Musk burlou o bloqueio do X, antigo Twitter, no Brasil

LS

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱