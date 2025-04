Manaus formaliza candidatura do Teatro Amazonas à Unesco

A Prefeitura de Manaus recebeu o dossiê que servirá como base para a candidatura do Teatro Amazonas à Lista do Patrimônio Mundial da Unesco. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) oficializou o reconhecimento internacional em reunião no Palacete Provincial, nesta terça-feira (1º), no Centro de Manaus.

O Comitê do Patrimônio Mundial vai analisar a proposta, que ambém inclui o Theatro da Paz, de Belém (PA). O grupo é composto por representantes de 23 países signatários da Convenção sobre a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da Unesco.

Caso o dossiê atenda aos critérios da organização, a candidatura poderá ser incluída na agenda de avaliação do comitê, com possibilidade de reconhecimento como Patrimônio Mundial.

Preparação e colaboração entre instituições

Um grupo técnico que envolveu o Iphan, as secretarias de cultura dos estados do Amazonas e do Pará, além das secretarias de cultura de Manaus e Belém, bem como a própria comunidade local, elaborou o dossiê. No caso do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), o trabalho inicial incluiu o levantamento do sistema cadastral do entorno imediato do Teatro Amazonas, abrangendo a área do Largo de São Sebastião e os quarteirões adjacentes.

“É uma candidatura única, que engloba os dois teatros. Ela vai contar a história dos bens imóveis e do desenvolvimento da Amazônia durante o ciclo da borracha, quando essas construções ocorreram”, afirmou o diretor de Planejamento do Implurb, Pedro Paulo Cordeiro. Segundo ele, o projeto envolve esforços conjuntos dos governos federal, estadual e municipal, além da participação da comunidade local.

A Prefeitura de Manaus, em parceria com o Implurb e a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (ManausCult), destaca a importância de conectar o patrimônio histórico com o contemporâneo. O programa “Nosso Centro”, que inclui obras como o mirante Lúcia Almeida e o píer turístico Manaus 355, está integrado à proposta de valorização do entorno do Teatro Amazonas e das margens do Rio Negro.

Reconhecimento cultural e impacto para a população

O diretor de Planejamento do Implurb também ressaltou a importância do Teatro Amazonas como um ícone cultural para Manaus. “Este bem está presente no nosso imaginário coletivo, em logomarcas e em muitas representações culturais. Ele promove o sentimento de pertencimento, o que ajuda na preservação e no envolvimento da população com o patrimônio”, comentou.

A superintendente do Iphan-AM, Beatriz Calheiro, destacou a missão preparatória que ocorrerá em Manaus e Belém. Durante essa fase, o consultor do Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (Icomos) visitará os teatros da Amazônia para avaliar os elementos históricos e arquitetônicos. “Caso a candidatura seja aprovada em 2026, colocaremos em prática o plano de gestão compartilhada para garantir a preservação contínua dos teatros”, afirmou Beatriz.

Análise da Unesco e impacto para o Brasil

A Unesco vai avaliar o dossiê com base em critérios que demonstram o valor universal excepcional dos teatros, além de sua autenticidade e integridade. Caso a candidatura seja bem-sucedida, o Teatro Amazonas e o Teatro da Paz se juntarão aos 15 bens culturais brasileiros já reconhecidos pela Unesco, reforçando a importância cultural da região Norte do Brasil no cenário internacional.

LS

