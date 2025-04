Força Aérea Brasileira realiza buscas por avião desaparecido em Roraima

A notificação do desaparecimento foi feita pelo irmão do piloto, que estranhou a ausência de contato.

Um avião de pequeno porte desapareceu na segunda-feira (31) enquanto sobrevoava a região da Terra Indígena Yanomami, em Roraima. A Força Aérea Brasileira (FAB) foi acionada e mobilizou esforços para localizar a aeronave, que deveria ter pousado 20 minutos após a decolagem, mas não chegou ao destino previsto.

A notificação do desaparecimento foi feita pelo irmão do piloto, que estranhou a ausência de contato. Até o momento, não há informações precisas sobre o número de tripulantes nem sobre as circunstâncias exatas do sumiço. O avião é um monomotor da fabricante norte-americana Cessna.

As buscas estão sendo conduzidas pelo Salvaero Amazônico, unidade responsável por operações de busca e salvamento na região. Para localizar a aeronave, a FAB utiliza um SC-105 Amazonas, modelo especializado em buscas visuais e noturnas, amplamente empregado por forças armadas ao redor do mundo, incluindo Espanha e Índia.

As investigações seguem em andamento, e novas informações devem ser divulgadas conforme o avanço das operações.

