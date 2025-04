Caminhão desgovernado colide contra muro de casa e derruba poste em Manaus

Um caminhão desgovernado atingiu o muro de uma casa e derrubou um poste de energia elétrica na Avenida Argentina, bairro Parque das Nações, Zona Centro-Sul de Manaus, nesta quarta-feira (2).

Ainda não há informações sobre o que causou o descontrole do veículo. O caminhão transportava tijolos no momento do acidente. A força do impacto causou danos materiais aos moradores da residência atingida.

O fornecimento de energia no local também ficou comprometido. Os moradores acionaram a concessionária para que os reparos fossem feitos.

Não há informações sobre feridos. As circunstâncias do acidente serão acompanhadas pelas autoridades.

