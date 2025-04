Intenção de compra no Dia das Mães atinge 99% em Manaus, revela pesquisa

As vendas no comércio de Manaus devem crescer no Dia das Mães, conforme aponta a Pesquisa de Intenção de Compra do Consumidor realizada pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas Empresariais do Amazonas (IFPEAM). O levantamento foi feito nos dias 11 e 12 de março, com 1.039 consumidores de todas as zonas da cidade.

De acordo com os dados, 99% dos entrevistados afirmaram que irão às compras, reforçando a relevância da data para o varejo local.

Consumidores pretendem comprar mais de um presente

A pesquisa revelou que 52% dos consumidores planejam comprar mais de um presente. As mães continuam sendo as principais homenageadas (46%), seguidas pelas esposas (17%) e irmãs (9%).

Os itens mais procurados são roupas, calçados e acessórios, mencionados por 484 participantes. Perfumes aparecem com 310 citações, seguidos por cosméticos (180), almoço ou jantar fora (99) e produtos de cama, mesa e banho (87).

Na opinião das mães entrevistadas, os presentes mais desejados coincidem com os mais procurados: roupas e acessórios (299), perfumes (242), cosméticos (172), celulares (99) e flores (89).

“A pesquisa deste ano mostra um cenário extremamente positivo para o comércio de Manaus no Dia das Mães, que é uma das datas mais importantes para o varejo. Tivemos 99% dos consumidores entrevistados afirmando que vão às compras, e mais da metade deles pretende comprar mais de um presente. Isso sinaliza um bom volume de vendas, especialmente em segmentos como vestuário, calçados, acessórios, perfumes e cosméticos, que lideram a preferência tanto de quem compra quanto de quem será presenteada”, afirma o presidente da Fecomércio AM, Aderson Frota.

Valor médio de compra cresce em 2025

Em comparação ao ano anterior, o valor médio de compra apresentou aumento. Em 2025, 38% dos consumidores pretendem gastar entre R$ 101 e R$ 200, enquanto 33% planejam desembolsar entre R$ 201 e R$ 300. Outros 8% afirmaram que vão gastar acima de R$ 400. No ano passado, a maior faixa de gasto foi de R$ 151 a R$ 250 (30%).

Pagamento à vista supera uso do cartão de crédito

Sobre as formas de pagamento, a maioria dos consumidores (42%) optará pelo pagamento à vista, seja em dinheiro ou Pix. O cartão de crédito aparece logo depois, com 40%, seguido por crediário ou carnê, com 18%.

Shoppings lideram preferência de compra

Os shoppings continuam sendo o principal local de compra, com 44% da preferência, motivada por fatores como segurança e conforto térmico. O centro da cidade e o comércio local também se destacam, cada um com 25% das menções, devido aos preços acessíveis, à variedade de produtos e à proximidade com as residências dos consumidores.

