Em 15 meses, economia indígena do Amazonas movimenta mais de R$ 1,3 milhão

As ações de etnodesenvolvimento do Governo do Amazonas, por meio da Fundação Estadual dos Povos Indígenas do Amazonas (Fepiam), movimentaram mais de R$ 1,3 milhão na economia indígena entre fevereiro de 2024 e março de 2025. Os investimentos priorizaram o artesanato indígena e a valorização das comunidades tradicionais do estado.

Fomento à economia e à cultura indígena

Segundo o presidente da Fepiam, Nilton Makaxi, os resultados refletem o avanço das políticas públicas voltadas ao fortalecimento da economia indígena.

“Estamos investindo no empreendedorismo indígena e incentivando práticas seguras para garantir não apenas a geração de renda, mas também a preservação da nossa cultura e dos nossos territórios”, destacou.

O diretor administrativo e financeiro da Fepiam, Joabe Leonam, acrescentou que os impactos vão além dos números:

“Estamos consolidando um modelo de desenvolvimento que respeita os conhecimentos tradicionais e fortalece a economia das comunidades. Cada real investido significa mais dignidade e oportunidades para os povos indígenas do Amazonas.”

Feiras realizadas em 2024

Entre as iniciativas, o Governo do Amazonas apoiou nove grandes feiras de artesanato indígena ao longo de 15 meses, gerando renda e promovendo visibilidade aos artesãos.

Barcelos – A primeira edição da Feira do Artesanato Indígena arrecadou R$ 42 mil em janeiro.

– A primeira edição da Feira do Artesanato Indígena arrecadou R$ 42 mil em janeiro. Rio Preto da Eva – Em fevereiro, a feira movimentou R$ 153 mil em vendas.

– Em fevereiro, a feira movimentou R$ 153 mil em vendas. Parintins – O 57° Festival Folclórico, em junho, gerou R$ 637 mil e consolidou-se como o maior evento do período.

– O 57° Festival Folclórico, em junho, gerou R$ 637 mil e consolidou-se como o maior evento do período. Belo Horizonte – A Feira Nacional de Artesanato, em outubro, arrecadou R$ 14 mil e ampliou a visibilidade nacional do artesanato indígena amazonense.

– A Feira Nacional de Artesanato, em outubro, arrecadou R$ 14 mil e ampliou a visibilidade nacional do artesanato indígena amazonense. Manaus – A Expoagro 2024 (R$ 53 mil) e a feira “O Mundo Encantado do Natal” (R$ 48 mil), ambas em dezembro, complementaram os resultados. Já a Feira da Eduardo Ribeiro somou R$ 109 mil em arrecadação.

Feiras realizadas em 2025

Barcelos – A segunda edição da feira, em janeiro de 2025, arrecadou R$ 77 mil, quase o dobro da edição anterior.

– A segunda edição da feira, em janeiro de 2025, arrecadou R$ 77 mil, quase o dobro da edição anterior. Rodada de Negócios – Em março, atividades em Benjamin Constant, Atalaia do Norte e Parintins resultaram em R$ 187 mil em acordos comerciais.

Expansão das iniciativas

O presidente da Fepiam, Nilton Makaxi, afirma que a fundação continuará expandindo as iniciativas de etnodesenvolvimento:

“A Fepiam segue trabalhando para que cada vez mais indígenas tenham acesso a políticas públicas voltadas à sustentabilidade e ao crescimento econômico.”

