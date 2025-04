Milton Cunha visita galpão do Caprichoso e exalta artistas: ‘Vocês são a alma do festival’

Comentarista destacou a força cultural do Festival de Parintins e emocionou artistas do Boi Caprichoso durante visita ao galpão.

O comentarista, artista e pesquisador da cultura popular brasileira, Milton Cunha, visitou o galpão de alegorias do Boi Caprichoso nesta sexta-feira (4), em Parintins, e emocionou os artistas com palavras de reconhecimento ao trabalho que sustenta o Festival de Parintins.

A agenda do comentarista no município foi promovida pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC) e a Amazonastur.

“Caprichoso tem me feito sonhar”, diz Milton

Durante o encontro, Milton Cunha elogiou o talento dos artistas de Parintins, comparando-o ao que se vê no Carnaval brasileiro.

“É impressionante como o talento de Parintins define a cara do carnaval brasileiro. O Caprichoso tem me feito sonhar. Olhar para o céu da noite amazônica e ver cavalinhos flutuando, é tão espetacular, me faz lembrar da minha infância”, declarou.

Reconhecimento à identidade cultural amazônica

Em conversa com a diretoria do boi e os artistas que constroem as alegorias, Milton ressaltou a relevância das raízes indígenas e negras para a cultura local.

“Estou muito feliz que, nesse próximo festival, o Caprichoso traz ainda mais forte a questão da negritude, da contribuição do povo negro junto com o indígena e com a floresta, para montar a verdadeira cara do nosso povo. Porque a nossa base é indígena e é negra.”

Valorização dos bastidores

O comentarista também dedicou palavras aos trabalhadores que atuam por trás dos holofotes.

“Os projetos são lindos, mas quem realiza são vocês. Soldadores, costureiras, pintores. Vocês são a alma do festival.”

Pedido de título de cidadão parintinense

O presidente do Boi Caprichoso, Rossy Amoedo, fez uma homenagem a Milton Cunha e sugeriu que ele receba o título de cidadão parintinense.

“Você deixa nossa terra mais feliz, você é o nosso embaixador. Leva o Caprichoso para o mundo”, disse Rossy.

“Vereadora Márcia, quero aqui fazer um pedido. Conceda o título de cidadão parintinense ao Milton Cunha. Porque quem ama essa terra como ele ama, já é um dos nossos.”

Governo entrega EPIs para artistas do Caprichoso

A visita de Milton Cunha também marcou a entrega de 560 kits de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos trabalhadores do galpão do Boi Caprichoso. A ação do Governo do Amazonas, via SEC, somou mais de 5 mil itens de segurança.

“Esses equipamentos são essenciais para quem vai passar o dia inteiro dentro do galpão. Agradecemos ao Governo do Estado por essa ação, que promove proteção e dignidade aos nossos artistas”, afirmou Rossy Amoedo.

Compromisso com quem faz o festival

O secretário de Cultura, Caio André, participou da entrega e destacou a prioridade do governo com os profissionais da cultura.

“Desde 2019, o governador tem esse olhar sensível, não só para o festival, mas para quem constrói o festival. Essa entrega é resultado de um pedido feito pelos próprios presidentes dos bois e pelos representantes do povo de Parintins.”

Os EPIs fazem parte do programa “Ação Azulada”, voltado à valorização dos profissionais da cultura e à infraestrutura do festival, considerado um dos maiores espetáculos folclóricos do país.

Encerramento com mensagem de incentivo

Milton Cunha encerrou sua visita com uma mensagem de incentivo à equipe do Boi Caprichoso:

“Parabéns, Caprichoso. Boa sorte no próximo festival. Arrasem mais uma vez. Viva o folclore do Amazonas, viva o folclore de Parintins, viva o Boi Caprichoso!”.

Leia mais:

Caprichoso é campeão do 55º Festival Folclórico de Parintins

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱