Boi Garantido lança coleção inédita de camisas que celebram diversidade e identidade do tema de 2025

O Boi Garantido lançou, nesta sexta-feira (4), oficialmente as camisas do tema de 2025, “Boi do Povo, Boi do Povão”, junto com a nova coleção “Diga ao Povo que Avance”. Já disponíveis para venda, as peças inéditas reforçam o compromisso do Boi do Povão com a pluralidade, a representatividade e o orgulho de ser quem se é.

Além da camisa com a identidade oficial do tema 2025, as novas estampas dialogam diretamente com a proposta temática do Boi Garantido, colocando em evidência a diversidade cultural, a resistência e as lutas históricas dos povos que formam a base da cultura amazônica e brasileira. Inspirada na temática “Boi do Povo, Boi do Povão”, a coleção celebra o orgulho LGBTIA+, a religiosidade afro-brasileira e a luta dos povos originários por território.

As camisas oficiais já estão disponíveis para compra no Garantido Shopping, na Cidade Garantido, em Parintins, e, em breve, para todo o Brasil por meio do site oficial: www.garantidoshopping.com.br.

Com essa coleção, o Boi Garantido reafirma seu papel como instrumento de afirmação cultural e social, vestindo com orgulho a identidade dos povos que compõem a pluralidade brasileira.

Leia mais

Casal é preso suspeito de agredir bebê de 5 meses

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱