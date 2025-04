Mulher é presa com 100 cápsulas de cocaína no estômago

A mulher tentava embarcar para a França, o flagra foi feito durante operação da PF com a Receita

Uma mulher foi presa pela Polícia Federal na última quinta-feira (3) ao tentar embarcar para a França levando 100 cápsulas de cocaína no estômago. A prisão ocorreu no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), durante uma fiscalização no Terminal de Passageiros.

A ação fez parte da Operação Shield, uma iniciativa da Polícia Federal em parceria com a Receita Federal, voltada para coibir atos ilícitos na aviação civil e combater o tráfico de drogas, tanto em território nacional quanto internacional.

Esta é a terceira edição da Operação Shield realizada em Viracopos em 2025. Até o momento, a operação já resultou em oito prisões e na apreensão de 20 quilos de maconha e 32 quilos de cocaína — além da droga carregada pela mulher detida.

O crime de tráfico internacional de drogas é punido com penas que podem chegar a 25 anos de prisão.

