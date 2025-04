Corpo é encontrado com sinais de tortura em área de mata em Manaus

Segundo a polícia, um morador que transitava pelo ramal acionou a equipe após localizar o cadáver enrolado em um saco, próximo à via principal

Um corpo não identificado foi encontrado com marcas de tortura na manhã deste sábado (5) em uma área de mata no Ramal do Baiano, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

Segundo a polícia, um morador que transitava pelo ramal acionou a equipe após localizar o cadáver enrolado em um saco, próximo à via principal. No local, os policiais constataram que a vítima apresentava várias perfurações no tórax, pescoço e ombros, provocadas por arma branca.

Próximo ao corpo, também foram encontradas sandálias, que podem pertencer à vítima.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

