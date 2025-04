VÍDEO: Homem é flagrado carregando corpo esquartejado dentro de caixa

Partes do cadáver de Sidnei Martins de Oliveira, 56 anos, foram divididas em duas caixas

Câmeras de segurança registraram o momento em que um dos suspeitos de participar do esquartejamento de um homem em situação de rua, no Riacho Fundo 1, Distrito Federal, carrega uma caixa contendo partes do cadáver. A ação ocorreu na tarde de sexta-feira (4).

Nas imagens, o suspeito é visto saindo de um apartamento com a caixa apoiada no ombro. O local foi apontado como o cenário do crime. O vídeo integra o inquérito conduzido pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Outro registro mostra o momento em que a vítima, Sidnei Martins de Oliveira, de 56 anos, caminha tranquilamente ao lado dos dois suspeitos em direção ao apartamento. Horas depois, apenas a dupla é vista deixando o imóvel.

Augusto César Nunes Romano, de 23 anos, e Gerson Sousa Basílio, de 52, conhecido como “Paraíba”, foram presos e respondem pela morte brutal de Sidnei. Segundo as investigações, a vítima foi assassinada com pelo menos 39 facadas, todas na região do pescoço.

Em depoimento, os acusados contaram que, após uma madrugada de consumo de bebida alcoólica, uma discussão motivada por ciúmes teria levado ao crime. Paraíba alegou que Sidnei teria se envolvido com sua companheira.

Depois de cometer o assassinato, os suspeitos esquartejaram o corpo utilizando uma faca de serra e uma tesoura, e abandonaram as partes em caixas de plástico na QN 7 do Riacho Fundo 1.

O apartamento onde o crime aconteceu não pertencia aos suspeitos. De acordo com a polícia, o imóvel era de um amigo de Augusto, que não estava presente no momento do crime.

*Com informações Metropoles



