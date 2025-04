Inmet alerta Manaus para perigo de chuvas intensas e ventania neste domingo

De acordo com o Inmet, o volume de chuva pode variar entre 30 e 60 milímetros por hora, com a possibilidade de alcançar até 100 mm acumulados nas aVolume de chuva pode variar entre 30 e 60 milímetros por hora, com a possibilidade de alcançar até 100 mm acumulados nas próximas horas. próximas horas.

A capital amazonense amanheceu neste domingo (6) sob alerta de “perigo” emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão indica um dia marcado por pancadas de chuva intensas em toda a cidade.

De acordo com o Inmet, o volume de chuva pode variar entre 30 e 60 milímetros por hora, com a possibilidade de alcançar até 100 mm acumulados nas próximas horas. Além da forte precipitação, são esperados ventos com rajadas de até 100 km/h.

Riscos e Recomendações:

O alerta do Inmet aponta para diversos riscos à população, incluindo:

Alagamentos: O grande volume de chuva em curto período pode causar inundações em áreas vulneráveis da cidade.

O grande volume de chuva em curto período pode causar inundações em áreas vulneráveis da cidade. Queda de Galhos e Árvores: Os ventos fortes aumentam o risco de queda de vegetação, podendo causar danos materiais e ferimentos.

Os ventos fortes aumentam o risco de queda de vegetação, podendo causar danos materiais e ferimentos. Descargas Elétricas: A intensidade da chuva eleva a probabilidade de raios, sendo crucial buscar abrigo seguro durante as tempestades.

A intensidade da chuva eleva a probabilidade de raios, sendo crucial buscar abrigo seguro durante as tempestades. Interrupção no Fornecimento de Energia: Ventos fortes e quedas de árvores podem afetar a rede elétrica, levando a cortes no fornecimento.

Alerta Estendido:

O aviso de “perigo” do Inmet não se restringe a Manaus. Municípios importantes do Amazonas, como Parintins, Itacoatiara e Manacapuru, também estão sob o mesmo alerta para as condições climáticas adversas.

Recomendações:

Diante da previsão de tempo severo, as autoridades e o Inmet recomendam à população:

Evitar áreas de risco de alagamento.

Não se abrigar sob árvores durante a chuva e ventania.

Desligar aparelhos eletrônicos em caso de tempestade com raios.

Redobrar a atenção ao dirigir, devido à visibilidade reduzida e possíveis acúmulos de água nas vias.

Acompanhar as atualizações da previsão do tempo e os alertas emitidos pelos órgãos competentes.

A Defesa Civil e outros órgãos de segurança estão em alerta para atender possíveis ocorrências decorrentes das condições climáticas em Manaus e nos demais municípios sob aviso.

