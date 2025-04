VÍDEO: Barco é destruído por incêndio em porto no interior do AM

Um incêndio destruiu completamente uma embarcação na manhã desta quarta-feira (9), enquanto ela estava atracada em um dos píeres do porto de Anori, no interior do Amazonas.

O fogo começou por volta das 6h, próximo a um posto de combustível, e rapidamente consumiu toda a estrutura da embarcação identificada como “Expresso Silva Lopes”.

Populares registraram o momento em que as chamas se espalharam rapidamente pela embarcação. Os vídeos circularam nas redes sociais e mostram o desespero de quem acompanhava o incêndio de perto, temendo que o fogo atingisse outras áreas do porto.

As autoridades investigam as causas do incêndio, mas os primeiros indícios apontam que o fogo pode ter começado na casa de máquinas.

Ninguém ficou ferido. Apesar do susto, o incêndio não atingiu outras embarcações próximas.

