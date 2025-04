Bairros ficarão sem energia em Manaus nesta quinta-feira

Bairros de Manaus terão o fornecimento de energia interrompido temporariamente nesta quinta-feira (10). A medida integra um cronograma de manutenção da rede elétrica, essencial para aprimorar a qualidade e a segurança do serviço.

A concessionária responsável notificou previamente os moradores e comerciantes para que possam se organizar. No entanto, caso ocorram imprevistos técnicos ou climáticos, a interrupção poderá ser cancelada sem aviso prévio.

Serviços e recomendações

Os serviços programados incluem reparos, modernização e inspeção da rede elétrica, prevenindo falhas e aprimorando a distribuição de energia. Para minimizar os impactos, a empresa recomenda que a população evite o uso de equipamentos elétricos durante o período da interrupção.

Bairros e horários da interrupção

Confira abaixo os bairros afetados, os endereços e os horários estabelecidos para a manutenção:

Parque Dez: 9h as 12h (Avenida D entre a Rua Michel Fokine e Rua Amazonas Cavalcante e adjacências);

Tarumã: 9h às 17h (Avenida Santos Dumond, próximo à Avenida Torquato Tapajós e adjacências);

Jorge Teixeira: 9h as 16h30 (Travessa K com Rua Y, Travessa Y e adjacências);

Jorge Teixeira: 8h30 às 16h (Rua Mastruz e adjacências)

Parque Dez: 8h30 às 16h (Rua Maroaga – Antiga Rua Dra. Yamilie Nogueira – Rua de acesso ao Condomínio Residencial Jardim Primavera II) com Rua das Brilhantinas, Rua 7 e Rua 9 – Conjunto Jardim Primavera – e adjacências).

