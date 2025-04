Russo é preso por manter tailandesa e bebê em cárcere privado no Brasil

Uma mulher tailandesa e a filha recém-nascida foram resgatadas, nesta quarta-feira (9), após passarem 90 dias em cárcere privado no bairro Rio Vermelho, em Florianópolis. A vítima era mantida sob vigilância constante pelo companheiro, um homem russo, que foi preso em flagrante após denúncia anônima.

Segundo a Polícia Militar, a mulher foi localizada em uma casa equipada com diversas câmeras de segurança, onde também foi encontrado um simulacro de arma de fogo.

Ao chegarem ao local, os agentes confirmaram a situação de cárcere privado. A bebê, de apenas três meses, também estava na casa.

Mudança de comportamento

Segundo depoimento da vítima, ela conheceu o homem na Tailândia. Depois de descobrir a gravidez, decidiu vir morar com ele no Brasil. No entanto, ao chegar em Florianópolis, a vida dela e da filha se transformaram. O companheiro a impedia de sair, de falar com amigos e até mesmo de mexer no celular.

Ao ser resgatada, a jovem tinha lesões no corpo que, segundo ela, foram provocadas pelo russo.

“A feminina foi mantida por 90 dias em cárcere privado. Ele manteve essa pessoa em constante vigilância, sem dar a liberdade dela ir e vir, sair da residência. Na data de hoje, mediante denúncia anônima, a Polícia Militar atendeu a ocorrência e verificou que essa mulher estava em cárcere privado”, informou o delegado Cleber Serrano.

O homem foi preso e vai responder pelos crimes de cárcere privado e violência doméstica. A vítima e a bebê estão sob proteção, e a investigação continua.

