Personal suspeito de manter namorada em cárcere privado vai à audiência de custódia em Manaus

Ele estava mantendo a vítima em cárcere privado em uma casa no Centro de Manaus.

O personal trainer André Luiz Dolzany, de 48 anos, suspeito de dopar, manter em cárcere privado e estuprar a namorada de 21 anos, foi encaminhado à audiência de custódia na segunda-feira (17), em Manaus. Além dele, outros sete homens suspeitos de violência doméstica também foram levados para procedimento, conforme a Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher (DECCM) Centro-Sul.

A delegada Patrícia Leão, titular da DECCM Centro-Sul, reforçou a importância das denúncias para combater a violência doméstica contra a mulher. “Oriento que vítimas e testemunhas procurem as delegacias para registrar o Boletim de Ocorrência (BO) ou realizem denúncias de forma anônima”, destacou a delegada.

Entre os presos estão:

Um homem de 29 anos, detido por lesão corporal, ameaça e injúria;

Um jovem de 20 anos, por vias de fato, ameaça e injúria, assim como seu irmão, de mesma idade, pelos mesmos crimes;

Um indivíduo de 32 anos, por descumprimento de medida protetiva de urgência;

Outro de 24 anos, por lesão corporal, ameaça e injúria;

Um homem de 28 anos, em cumprimento de mandado de prisão por violência doméstica;

O personal trainer de 48 anos, suspeito de estupro de vulnerável;

E, por fim, um homem de 33 anos, também preso em cumprimento de mandado de prisão por violência doméstica.

Como denunciar

A Polícia Civil alerta que casos de violência doméstica podem ser denunciados pelos seguintes números:

180 , da Central de Atendimento à Mulher;

, da Central de Atendimento à Mulher; 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

As denúncias também podem ser feitas presencialmente nas DECCMs ou na delegacia de polícia mais próxima do local do crime.

Endereços das DECCMs em Manaus:

DECCM Centro-Sul : Avenida Mário Ypiranga Monteiro, bairro Parque Dez de Novembro. Funciona 24 horas por dia, em regime de plantão.

: Avenida Mário Ypiranga Monteiro, bairro Parque Dez de Novembro. Funciona 24 horas por dia, em regime de plantão. DECCM Norte/Leste : Avenida Nossa Senhora da Conceição, bairro Cidade de Deus, zona Norte. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

: Avenida Nossa Senhora da Conceição, bairro Cidade de Deus, zona Norte. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. DECCM Sul/Oeste: Rua Desembargador Felismino Soares, bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

No interior do estado, o Boletim de Ocorrência pode ser registrado nas Delegacias Interativas de Polícia (DIPs) ou nas Delegacias Especializadas de Polícia (DEP).

A Polícia Civil reforça a importância de denunciar casos de violência doméstica e garantir a segurança das vítimas, oferecendo canais de atendimento e proteção.

Leia mais:

VÍDEO: Personal trainer é preso por manter namorada em cárcere privado em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱