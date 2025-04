Prouni 2025: prazo para entregar documentos vai até sexta (11)

Os candidatos pré-selecionados na lista de espera do Programa Universidade para Todos (Prouni) têm até esta sexta-feira (11) para entregar a documentação exigida pela instituição de ensino superior onde foram selecionados. O envio dos documentos é essencial para comprovar as informações fornecidas no momento da inscrição.

A entrega acontece de forma presencial ou online, conforme definido pela instituição de ensino privada. O processo é totalmente gratuito, e as informações oficiais estão disponíveis no site do Ministério da Educação (MEC) e em suas redes sociais.

O Prouni oferece bolsas integrais (100%) e parciais (50%) em cursos de graduação de instituições privadas. O público-alvo do programa são estudantes brasileiros sem diploma de ensino superior.

Como acessar o resultado e o que levar

O resultado da seleção está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, acessando a aba do ProUni com CPF e senha do Gov.br.

Entre os documentos exigidos estão:

Documentos de identificação do candidato e da família;

Comprovante de residência;

Histórico escolar do ensino médio;

Comprovantes de renda;

Documentação adicional, se for o caso (deficiência, separação dos pais, óbito, entre outros).

Critérios de renda

Para bolsas integrais, a renda familiar bruta mensal por pessoa deve ser de até 1,5 salário mínimo (R$ 2.277). Já para bolsas parciais (50%), a renda deve ser de até três salários mínimos por pessoa (R$ 4.554).

As instituições também podem solicitar documentação complementar.

ProUni 2025/1 em números

Nesta edição, o ProUni ofertou 338.444 bolsas em 403 cursos de 1.031 instituições privadas em todo o Brasil. Dessas, 203.539 são integrais e 134.905 são parciais.

Primeira chamada (fevereiro): 197.080 estudantes pré-selecionados

Segunda chamada: 86.373 convocados

Em 2025, o ProUni comemora 20 anos de existência, com mais de 3,4 milhões de estudantes beneficiados em todo o país.

