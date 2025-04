Maike revê momento que quase causou expulsão do BBB 25 após ser eliminado

Eliminado com 49,12% dos votos, o representante comercial foi criticado por puxar o cabelo e o pescoço da sister durante uma festa

Maike Cruz se desculpou publicamente após protagonizar um episódio polêmico no Big Brother Brasil 25 envolvendo a participante Renata Saldanha. Eliminado com 49,12% dos votos, o representante comercial foi criticado por puxar o cabelo e o pescoço da sister durante uma festa, atitude que quase resultou em sua expulsão.

Durante o Bate-Papo BBB, Maike assistiu às imagens da madrugada de quinta-feira (10), quando, após consumir bebidas enviadas pela produção, se aproximou insistentemente de Renata, mesmo após os pedidos dela para que parasse. Ao rever o comportamento, o nadador admitiu vergonha e reconheceu o erro.

“Mais uma vez, eu peço desculpas. Isso não vai se repetir. Preciso entender melhor tudo isso. Tem que ter humildade para reconhecer o erro e pedir desculpas, e é isso que estou fazendo”, afirmou.

A apresentadora Ceci destacou que Maike já havia pedido desculpas para Renata ainda dentro do programa. “Você não ficou com um problema com ela. Você pediu desculpas, e rever suas atitudes é o melhor que pode fazer para você e para todos”, afirmou.

Antes de deixar o confinamento, Maike também foi advertido por Tadeu Schmidt ao vivo.

“Maike, você sabe que houve excessos, né? A própria Renata e a produção te advertiram durante a madrugada”, disse o apresentador.

“Desculpa”, respondeu o brother, ao que Tadeu reforçou: “Tem que ficar atento.”

“Não vai se repetir”, garantiu Maike.

Na disputa para seguir no reality, Maike enfrentou Vinícius Nascimento e Renata Saldanha. A votação foi apertada: Vinícius recebeu 48,02% dos votos, enquanto Renata ficou com apenas 2,86%.

Leia mais

BBB 25: Maike e Vinicius são advertidos após atitudes polêmicas

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱