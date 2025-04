Bolsonaro passa mal e é transferido para hospital em Natal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) passou mal nesta sexta-feira (11) e foi transferido de um hospital em Santa Cruz, na região Agreste potiguar, para um hospital em Natal (RN). Bolsonaro chegou à unidade de saúde na capital potiguar pouco depois das 11h.

A colunista Bela Megale, do jornal O Globo, divulgou a informação inicialmente, e o blog confirmou com o senador Flávio Bolsonaro (PL).

“Não estou com ele, mas passou mal sim, com dores na barriga. Está sendo medicado e vai ser levado pra um hospital em Natal”, disse Flávio ao blog.

A Prefeitura de Santa Cruz informou que Bolsonaro deu entrada no hospital com dores gastrointestinais.

Mais tarde, o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) informou nas redes sociais que os médicos avaliaram o pai no Hospital Rio Grande e identificaram reflexos de aderências, consequência da facada que sofreu em 2018. Ele foi sedado para a realização de exames.

Carlos afirmou que o pai permaneceu acordado e lúcido durante a transferência para Natal.

O ex-presidente estava em viagem pelo Rio Grande do Norte, acompanhado pelo senador Rogério Marinho, para participar de um evento do partido. Bolsonaro chegou ao estado no início da manhã e cumpria agenda com visitas a municípios e obras realizadas durante sua gestão.

Em publicação na rede social X (antigo Twitter), Marinho divulgou um vídeo que mostra Bolsonaro em uma parada com apoiadores na cidade de Bom Jesus.

Marinho também publicou um vídeo em que relata que o ex-presidente começou a sentir dores abdominais insuportáveis em Tangará, durante o trajeto do evento Rota 22.

Segundo Marinho, Bolsonaro foi estabilizado no hospital de Santa Cruz e, com apoio da Polícia Militar, foi transferido de helicóptero para Natal. Ele destacou que o atendimento foi rápido e eficiente, e pediu orações para a recuperação do ex-presidente.

Em nota, o PL informou que Bolsonaro precisou interromper a agenda em Natal após sentir fortes dores abdominais. Segundo o partido, ele deu entrada na emergência de um hospital em Santa Cruz e foi transferido de helicóptero para a capital, onde segue em atendimento médico.

“O Partido Liberal está profundamente consternado com o ocorrido e mantém suas orações pela plena recuperação do presidente Bolsonaro, confiando em Deus para que ele supere mais esse momento difícil”, diz o comunicado.

