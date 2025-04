VÍDEO: Onça Golias aprende a nadar após estímulos em instituto

Dias após chegar no Nex (Instituto de Preservação e Defesa de Felídeos da Fauna Silvestre do Brasil em Processo de Extinção), a onça-pintada Golias, de 10 meses, está aprendendo a despertar seus instintos naturais, após ter sido criado como animal de estimação por uma família no interior do Amazonas.

Nesta semana, o instituto informou que Golias está aprendendo a nadar. Segundo o Nex, alguns itens foram colocados dentro da água para estimular o felino, que de início, ficou curioso.

Aos poucos, Golias foi tomando coragem para entrar na água e deu seus primeiro nados no lago que existe no seu espaço. Conforme o Nex explicou, na natureza, a mãe ensina o filhote a nadar.

Entenda o caso da Onça Golias

Resgatado pela Defesa Civil em 4 de fevereiro, Golias vivia como pet em uma casa no interior do Amazonas. Com apenas 10 meses de idade, o filhote aparentava estar saudável e demonstrava comportamento dócil, segundo avaliação veterinária.

Na ocasião, por falta de estrutura no município para abrigar o animal, a Defesa Civil devolveu a onça à família.

Dois dias depois, em 6 de fevereiro, o órgão resgatou Golias novamente e o levou para um abrigo provisório em sua sede, antes de transferi-lo para Manaus e, posteriormente, para Goiás.

🐆Família mantinha o animal em casa por cerca de 8 meses. pic.twitter.com/huz8KZowmF — Portal Em Tempo (@portalemtempo) February 5, 2025

