Filhote de Onça resgatado no Interior do AM recebe cuidados do Ibama em Manaus

O filhote está sob cuidados da equipe do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas/Ibama/AM), unidade especializada no atendimento de fauna silvestre, que conta com uma equipe multidisciplinar de biólogos, veterinários e tratadores de animais

Manaus (AM) – Um filhote de onça-pintada, resgatado em Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas, está sob os cuidados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em Manaus. O animal foi entregue à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA-SAI) por uma família que o criava ilegalmente em cativeiro.

A família decidiu entregar o filhote após a SEMA informá-los sobre os riscos de manter uma onça-pintada em casa, principalmente com o crescimento do animal, que poderia colocar em risco a segurança dos moradores. Além disso, a criação de animais silvestres em cativeiro é considerada crime ambiental pela legislação brasileira.

A SEMA, por sua vez, ao resgatar a onça, apelidada de Golias pela família, acionou o IBAMA, por não ter estutura para mantê-lo na cidade do interior.

Resgate

O Ibama informou que, após o resgate, o filhote foi levado para Tefé, onde recebeu os primeiros cuidados veterinários. Em seguida, a Força Aérea Brasileira (FAB) o transportou para Manaus.

Desde o dia 12 de fevereiro, a oncinha está sendo cuidado pela equipe do Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas/Ibama/AM), unidade especializada no atendimento de fauna silvestre, que conta com uma equipe multidisciplinar de biólogos, veterinários e tratadores de animais, que trabalham em regime de plantão 24 horas.

O centro, segundo o Ibama, possui alimentos e medicamentos para garantir o tratamento adequado para as diversas espécies atendidas.

Acesso ao Cetas

O acesso aos Cetas é restrito e depende de autorização prévia, conforme determina a Instrução Normativa (IN) 05/2021 do Ibama. Essa medida visa garantir a segurança dos servidores e o bem-estar dos animais em processo de reabilitação.

O Ibama, reforçou em nota, seu compromisso com a proteção e o tratamento da fauna silvestre, destacando a importância da parceria com órgãos locais e a sociedade civil.

Avião da FAB transportou onça resgatada no interior do Amazonas para Manaus (Foto: Ibama) Onça Golias resgatada pelo Ibama no Amazonas (Foto: Ibama) Onça Golias resgatada pelo Ibama no Amazonas (Foto: Ibama)

Leia mais:

VÍDEO: Filhote de onça-pintada é resgatado de família no Amazonas

Filhote de onça resgatado retorna à casa onde foi criado como ‘pet’ para aguardar Ibama

VÍDEO: Onça Golias criado como pet é resgatado novamente e levado para abrigo no AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱