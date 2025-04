Onça Golias é levada para centro especializado após ser criada como pet no AM

Golias, uma onça-pintada de 10 meses que era criada como animal de estimação por uma família no interior do Amazonas, foi levada para um centro especializado em grandes felinos, em Goiás, onde passará por reabilitação para voltar a viver como um animal silvestre.

O Nex (Instituto de Preservação e Defesa de Felídeos da Fauna Silvestre do Brasil em Processo de Extinção) foi escolhido como novo lar de Golias pelo Centro de Triagem de Animais Silvestres do Ibama (Cetas-DF), por sua expertise no cuidado com grandes felinos. A ONG acumula 24 anos de experiência e atualmente acolhe cerca de 20 onças-pintadas.

“Esse é um animal selvagem e silvestre, carnívoro e naturalmente agressivo. Então, iremos fazer com que o Golias entenda que ele é uma onça e não um animal de estimação”, afirmou Danda Gianni, coordenadora de projetos e filha dos fundadores do Nex, em entrevista à TV Anhanguera.

Segundo o chefe do Cetas, Julio Montanha, a reabilitação de Golias pode levar até dois anos. Durante esse período, a equipe avaliará se o filhote poderá ser reintegrado à natureza.

“Aqui, ele poderá desenvolver as suas atividades mais normais e os seus comportamentos mais naturais”, explicou Montanha.

A decisão de enviar Golias para o Nex foi técnica e contou com a colaboração entre o Ibama, o ICMBio, o Cetas e o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros (Cenap). O espaço destinado ao filhote tem cerca de 150 metros quadrados, o equivalente a uma casa de três quartos.

Entenda o caso da Onça Golias

Resgatado pela Defesa Civil em 4 de fevereiro, Golias vivia como pet em uma casa no interior do Amazonas. Com apenas 10 meses de idade, o filhote aparentava estar saudável e demonstrava comportamento dócil, segundo avaliação veterinária.

Na ocasião, por falta de estrutura no município para abrigar o animal, a Defesa Civil devolveu a onça à família.

Dois dias depois, em 6 de fevereiro, o órgão resgatou Golias novamente e o levou para um abrigo provisório em sua sede, antes de transferi-lo para Manaus e, posteriormente, para Goiás.

Filhote de onça-pintada é resgatada no interior do Amazonas.



🐆Família mantinha o animal em casa por cerca de 8 meses. pic.twitter.com/huz8KZowmF — Portal Em Tempo (@portalemtempo) February 5, 2025

Leia mais

Filhote de Onça resgatado no Interior do AM recebe cuidados do Ibama em Manaus

VÍDEO: Onça Golias criado como pet é resgatado novamente e levado para abrigo no AM

VÍDEO: Onça Golias, criada como ‘pet’, é transferida para Manaus



Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱