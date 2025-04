Governo entrega 3,4 toneladas de alimentos para entidades socioassistenciais de Itapiranga

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror), entregou, nesta sexta-feira (11), mais de 170 cestas de alimentos, somando 3,4 toneladas de produtos da agricultura familiar, para entidades socioassistenciais do município de Itapiranga (a 227 quilômetros de Manaus).

A ação faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Governo Federal, executado pelo Governo do Amazonas, por meio da Sepror, com o apoio do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável (Idam).

Segundo o secretário da Sepror, Daniel Borges, em 2025, o Governo do Amazonas vai atender 61 municípios pelo PAA, comprando alimentos diretamente da agricultura familiar, para doação conjunta às entidades socioassistenciais.

“Nós vamos comprar alimentos diretamente do produtor e entregar para entidades desse município. Valorizando o produtor, gerando renda para região. Os alimentos entregues para entidades servirão para atender pessoas em vulnerabilidade social e nutricional”, ressalta o secretário.

Ao todo, foram investidos aproximadamente R$ 18 mil em recursos, na compra de produtos de oito agricultores familiares, para doação simultânea a entidades carentes e um hospital de Itapiranga. A iniciativa fortalece a agricultura familiar e contribui para a segurança alimentar das famílias em vulnerabilidade social.

Entre os produtos estão: maracujá, banana tradicional, banana pacovã, macaxeira, abóbora, pimenta de cheiro e pepino.

