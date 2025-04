Casos de dengue caem 61% no Amazonas nos primeiros meses de 2025, afirma FVS

O Amazonas registrou uma redução de 61% nos casos de dengue entre janeiro e abril de 2025, conforme o boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP). O estado confirmou 2.020 casos no período, em comparação com os 5.181 registrados no mesmo intervalo de 2024, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

Ações de saúde e vacinação ajudam a reduzir casos de dengue

A secretária estadual de Saúde, Nayara Maksoud, atribuiu a queda ao trabalho conjunto entre assistência, vigilância e municípios.

“Houve uma grande organização da rede assistencial para manejo adequado, diagnóstico e tratamento oportuno. Houve também uma intensificação das ações de controle vetorial, com foco na eliminação dos criadouros do Aedes aegypti, sob a liderança da FVS-RCP e grande adesão da sociedade. Outro destaque desse trabalho foi a vacinação do público de 10 a 14 anos, para diminuir a gravidade da doença e o risco de internação”, explicou.

Municípios com maiores taxas de incidência da doença

Os municípios com maiores taxas de incidência da dengue foram:

Manaus (437 casos)

Atalaia do Norte (322)

Envira (272)

Jutaí (218)

Guajará (167)

Ipixuna (139)

Benjamin Constant (115)

Eirunepé (104)

Dos casos confirmados, nove foram classificados como graves e houve um óbito, de uma pessoa residente em Jutaí.

Perfil etário das pessoas infectadas até abril de 2025

A faixa etária mais afetada foi a de 20 a 39 anos, com 745 casos.

Em seguida, estão:

40 a 59 anos (476 casos)

10 a 19 anos (311 casos)

menores de 10 anos (298 casos)

acima de 60 anos (190 casos)

Prevenção: como evitar a proliferação do Aedes Aegypti

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, explicou que a dengue é uma doença infecciosa febril aguda. Ela pode variar entre formas leves e graves, dependendo do tipo de vírus, infecções anteriores e condições clínicas preexistentes, como diabetes, asma e anemia falciforme.

Doenças como dengue, zika e chikungunya, todas transmitidas pelo Aedes aegypti, podem ser evitadas com ações simples. A recomendação é realizar um checklist semanal de 10 minutos para eliminar possíveis focos do mosquito. Entre os locais que devem ser verificados estão:

garrafas

vasos de plantas

pneus

bebedouros de animais

sacos plásticos

lixeiras

tambores e caixas d’água

Leia mais:

Amazonas registra queda de 51% nos casos de dengue nos 2 primeiros meses de 2025

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱