Picape invade canteiro central e derruba poste na Ponta Negra

Uma picape invadiu o canteiro central da Avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, e derrubou um poste de iluminação pública na manhã deste sábado (12).

As causas exatas do acidente ainda não foram divulgadas pelas autoridades. Imagens registradas no local mostram o veículo com a parte dianteira completamente destruída, e o poste caído sobre a via, ocupando parte da pista.

Até o momento, não há informações sobre feridos. A situação causou lentidão no trânsito na área e chamou a atenção de motoristas que passavam pelo trecho.

Leia mais:

Motorista derruba poste ao perder controle de carro em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱