BBB 25: Renata lidera intenções de voto para eliminação no paredão

Renata, Vinícius e Vitória Strada disputam a permanência no Big Brother Brasil 25 neste domingo (12), e as enquetes extraoficiais apontam que Renata é a mais votada para deixar a casa. A disputa, no entanto, está acirrada com Vinícius, enquanto Vitória surge como a menos ameaçada.

Conforme os dados mais recentes, Vitória Strada tem o menor índice de rejeição entre os emparedados e aparece como uma das favoritas ao prêmio final, segundo os votos do público nas plataformas de opinião.

Resultados parciais das principais enquetes

Veja os percentuais registrados por volta das 11h deste sábado (12):

Enquete GZH

Renata: 49,7%



Vinícius: 45,2%



Vitória Strada: 5,1%



Enquete UOL

Renata: 48,95%



Vinícius: 47,25%



Vitória Strada: 3,8%



Enquete Extra

Renata: 52,49%



Vinícius: 46,02%



Vitória Strada: 1,49%



Enquete Folha de S.Paulo

Renata: 46%



Vinícius: 46%



Vitória Strada: 8%



Enquete O Povo

Renata: 51,29%



Vinícius: 41,77%



Vitória Strada: 6,94%



Embora não tenham valor oficial, os levantamentos ajudam a medir a temperatura da disputa e indicam uma diferença apertada entre Renata e Vinícius.

Como foi formado o paredão desta semana

O paredão da semana começou a se formar logo após a prova do líder, realizada na quinta-feira (10). Os quatro piores colocados — Delma, Vitória Strada, Diego Hypólito e Renata — precisaram votar entre si. Renata foi a escolhida.

Na sexta-feira (11), o líder João Pedro indicou Vitória Strada diretamente ao paredão. Já na votação da casa, Vinícius recebeu quatro votos e foi o mais indicado pelos colegas.

Quem votou em quem:

Diego Hypólito votou em Vinícius



votou em Guilherme votou em Vinícius



votou em Vitória Strada votou em Vinícius



votou em Renata votou em Vinícius



votou em Delma votou em Diego Hypólito



votou em Vinícius votou em Diego Hypólito



Delma ficou imune por escolha de Vinícius, que venceu a prova do anjo.

Como votar no BBB 25

Para votar na eliminação do paredão do BBB 25:

Crie uma conta gratuita na Globo.com;

Use um e-mail válido (pode ser Gmail ou via Facebook);

Confirme o e-mail e cadastre seu número de telefone para receber um código;

Informe o número do seu CPF para validar o cadastro;

Após o cadastro, acesse o site do Gshow e escolha quem você quer eliminar.

