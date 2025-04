Drones vão auxiliar vistorias em imóveis históricos no Centro de Manaus

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), realizou no sábado (12), o levantamento de imagens por drone e georreferenciamento de unidades móveis que passarão por fiscalização. A ação será feita em parceria com o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) do Amazonas.

As instituições também alinharam os detalhes das vistorias que ocorrerão na próxima terça-feira, 15/4. Os alvos serão imóveis de valor histórico em situação de transição e com grande circulação de pessoas, como escolas públicas e unidades de saúde.

Levantamento prévio com drones e georreferenciamento

O Implurb usou tecnologias de mapeamento para registrar as condições dos imóveis antes das ações. As imagens coletadas orientam as equipes técnicas que participarão das vistorias conjuntas.

Vistorias priorizam imóveis com grande circulação

Segundo o superintendente do Iphan-AM, Beatriz Calheiro, a prioridade do plano anual de fiscalização são imóveis com atividades públicas. “Não se pode agir de forma isolada. É necessário envolver diferentes órgãos para garantir a conservação e funcionalidade dos imóveis”, explicou.

Ela ressaltou que ainda há desinformação sobre os bens tombados. “O tombamento não transfere a propriedade. A responsabilidade pela conservação continua sendo do proprietário. Nosso papel é orientar para que a manutenção ocorra conforme as normas.”

Plano de conservação será elaborado a partir das vistorias

A gerente de Patrimônio Histórico do Implurb, arquiteta e urbanista Landa Bernardo, informou que a agenda de vistorias segue de abril a setembro. “Estamos mapeando a qualidade da manutenção dessas unidades e avaliando os critérios de segurança, para prevenir incidentes”, destacou.

As fiscalizações incluirão vistorias técnicas, com a elaboração de planos de conservação voltados aos bens listados nos conjuntos atualizados.

Parceria entre Implurb e Iphan fortalece ações no Centro

O Implurb já atua em parceria com o Iphan-AM em diversos projetos. Entre eles está o programa “Nosso Centro”, formalizado por meio de um termo de cooperação. A colaboração fortalece as ações de preservação e uso adequado do patrimônio histórico da capital.

