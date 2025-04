Motorista morre após carro bater de frente com trator em rodovia

Vítima morreu no local; tratorista saiu ileso.

Um homem de 37 anos morreu na noite de sábado (12) após um grave acidente na SC-464, em Salto Veloso, no Oeste de Santa Catarina. Ele conduzia um carro que colidiu frontalmente com um trator agrícola.

Com o impacto, o veículo ficou completamente destruído, e o motorista sofreu múltiplos traumas. Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima já estava sem vida.

Atendimento e investigação

A área do acidente foi isolada para o trabalho das equipes da Polícia Científica e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), que realizaram a remoção do corpo e iniciaram a perícia no local.

O condutor do trator agrícola não sofreu ferimentos e não precisou de atendimento médico. Até o momento, as circunstâncias que levaram à colisão ainda não foram esclarecidas.

Leia mais:

Carro desgovernado invade calçada de shopping em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱