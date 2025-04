IMAGENS FORTES: Pedreiro cai de andaime a 10 metros de altura em obra

Acidente ocorreu em uma construção no Entorno do DF

Um pedreiro caiu de uma altura de 10 metros durante uma obra na cidade de Novo Gama (GO), no Entorno do Distrito Federal, por volta das 12h da última quinta-feira (10).

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), a vítima escorregou do andaime e caiu diretamente no solo, ficando desacordado no local.

Homem não usava equipamentos de proteção

Imagens do acidente mostram o momento em que o trabalhador despenca do andaime sem qualquer tipo de proteção individual. O uso de equipamentos de segurança, como cinto e capacete, não foi constatado no momento da queda.

Minutos após o acidente, uma ambulância chegou ao local para realizar os primeiros socorros. O pedreiro foi atendido ainda no canteiro de obras.

Estado de saúde é desconhecido

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima, nem detalhes sobre a dinâmica completa do acidente. As autoridades ainda investigam as circunstâncias da queda.

(*) Com informações do Metrópoles

