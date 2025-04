Um idoso identificado como Adenor Pessoa Seixas, de 67 anos, morreu, na manhã deste domingo (13), após participar da Maratona de Manaus. O corredor, que era experiente em provas de rua, concluiu o trajeto de 21 quilômetros e passou mal durante a confraternização realizada ao final da corrida.

Adenor recebeu atendimento imediato da equipe médica do evento e foi encaminhado ao pronto atendimento, mas não resistiu.

A prova, realizada na capital amazonense, ofereceu trajetos de 5 km, 10 km, 21 km e 42 km, sendo o de 21 km o segundo maior percurso.

Até o momento, a organização da Maratona de Manaus não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Adenor era membro ativo do grupo de corrida Mucuras Runners, que divulgou uma homenagem comovente ao atleta, destacando sua trajetória e o impacto de sua perda.

Que essa perda também nos desperte para o cuidado com nossa saúde, com nossos sinais, com o outro. Que sigamos correndo, sim, mas com mais amor, mais atenção e mais presença.