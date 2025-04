Wilson reúne secretariado para ‘realinhamento’ de demandas

O governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), convocou para a tarde de ontem (14), todos os secretários de seu governo para uma reunião de realinhamento. O encontro, segundo o governador, tem como objetivo avançar em “demandas importantes” e nos compromissos assumidos pela gestão estadual.

A informação foi divulgada pelo próprio Wilson Lima durante entrevista à imprensa, em evento de entrega de peixes da piscicultura do Amazonas para famílias em vulnerabilidade social em Manaus e sua região metropolitana, em alusão à Semana Santa.

“O objetivo da nossa reunião hoje é para que a gente possa avançar naquelas demandas que são importantes, naquelas demandas em que a gente assumiu o compromisso, que a gente precisa entregar”, declarou o governador, referindo-se ao encontro como uma “reunião de realinhamento de todas essas questões”.

Na mesma ocasião, Lima informou que o governo do estado realizará a distribuição de 305 toneladas de tambaqui para a população em situação de vulnerabilidade.

Obras

O governador Wilson Lima assinou, nesta sexta-feira (11), a ordem de serviço para as obras da rede de esgoto que vão ampliar de zero para 25% o esgotamento sanitário do município Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). Ele também entregou licenças ambientais para a perfuração de dois novos poços na cidade, que terá água potável em 100% das casas ligadas à rede de distribuição até o Festival de Parintins, no mês de junho. As obras fazem parte Programa de Saneamento Integrado (Prosai).

