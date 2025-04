Investidores de Macau de olho na Zona Franca de Manaus

A Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) recebeu, nesta segunda-feira (14), uma comitiva de investidores de Macau, acompanhada por representantes estatais chineses da área de relações exteriores. O encontro teve caráter institucional e buscou fortalecer as relações comerciais entre Brasil e China, além de prospectar oportunidades de investimento na região amazônica.

A visita foi coordenada pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento da Região Administrativa Especial de Macau, cuja missão é apoiar a internacionalização de empresas chinesas e fomentar a cooperação econômica e comercial com países parceiros. O grupo demonstrou interesse em estreitar relações comerciais com países de língua portuguesa, com destaque para o Brasil, o maior mercado lusófono do mundo.

ZFM é destaque no planejamento chinês

Durante a reunião, os visitantes assistiram a uma apresentação institucional da Suframa, incluindo vídeo e exposição técnica conduzida pela equipe da Autarquia. Foram evidenciados os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus (ZFM), a atratividade do modelo para investimentos produtivos e o papel estratégico da região no comércio internacional.

A equipe técnica também abordou as oportunidades ampliadas com a reforma tributária, cuja plena vigência está prevista para 2033. O superintendente da Suframa, Bosco Saraiva, destacou que a reforma confirmou o respaldo constitucional da Zona Franca até 2073, o que assegura um ambiente de estabilidade e segurança jurídica para novos investimentos.

“A visita demonstra o potencial de cooperação entre Brasil e China, com Macau atuando como ponte estratégica entre a Zona Franca de Manaus e o mercado lusófono na Ásia”, afirmou.

O grupo também manifestou interesse na exportação de produtos amazônicos, como o açaí e o cacau, para o mercado asiático.

Suframa é convidada para feira internacional

Ao final do encontro, a Suframa foi convidada a participar da 2ª Exposição Econômica e Comercial China – Países de Língua Portuguesa, que será realizada entre os dias 22 e 25 de outubro, em Macau. A edição deste ano terá como tema: “Criar novas oportunidades de cooperação com base no novo padrão de desenvolvimento”.

Interesse industrial e bancário

A delegação contou com a presença de representantes do Lesso Group, empresa chinesa listada na Fortune 500, que demonstrou interesse em instalar uma fábrica no Brasil. Os executivos estão em Manaus avaliando o ambiente de investimentos locais.

Também participaram da comitiva representantes da Bank of China Macau Branch; Liansu Group Company Limited; Guangdong Liansu Technology; China-Brasil Golden Grain Internacional; e Nam Kwong Internacional.

Representantes da Suframa e Itamaraty presentes

Além do superintendente Bosco Saraiva, participaram da reunião o superintendente-adjunto de Projetos, Leopoldo Montenegro; o coordenador-geral de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Arthur Lisboa; e a ministra Maria Deize Camilo Jorge, chefe do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores (Erenor) na Região Norte.

