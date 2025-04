TRE cassa chapa do PL no Amazonas por fraude à cota de gênero

Em decisão unânime proferida nesta terça-feira (15), o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) manteve a sentença da 19ª Zona Eleitoral de Presidente Figueiredo, confirmando a fraude à cota de gênero na chapa do Partido Liberal (PL) nas eleições municipais de 2024. O colegiado acompanhou integralmente o voto do relator, juiz Cássio André Borges, que seguiu o parecer do Ministério Público Eleitoral (MPE) pelo desprovimento dos recursos apresentados pelos investigados.

O órgão manteve a cassação do diploma do vereador Maronilson Costa de Fontes, do Partido Liberal (PL), eleito no município de Presidente Figueiredo, nas eleições de 2024.

Em sessão do Pleno, o TRE-AM julgou improcedente, o recurso de Maronilson, mantendo a cassação do seu diploma e confirmando o mandato de César Amaral Izoroarte da Silva, do Republicanos.

Os membros da Corte, em consonância com o parecer ministerial, acompanharam o relator, Cássio André Borges dos Santos, desprovendo o recurso interposto pelo Partido Liberal, e reconhecendo os elementos de candidatura fictícia, como votação zerada, inatividade de campanha e falta de movimentação financeira na prestação de contas, da candidata Fabíola Oliveira Pereira, que permanece inelegível, por fraude à cota de gênero.

A ação que culminou na cassação da chapa foi movida por César Amaral Izoroarte da Silva (Republicanos), candidato a vereador em 2024. Silva apontou a existência de fraude na cota de gênero, especificamente na candidatura de Fabíola Oliveira Pereira. A legislação eleitoral brasileira estabelece que todos os partidos devem reservar um mínimo de 30% de suas candidaturas para mulheres.

Cabe recurso da decisão, que será publicada na próxima edição do Diário da Justiça Eletrônico, no site do TRE/AM.

