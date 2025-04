Prefeito entrega casas reformadas e amplia ações do Casa Manauara

Mais de 300 famílias já foram beneficiadas com melhorias habitacionais em Manaus.

O prefeito de Manaus, David Almeida, entregou nesta terça-feira (15) as primeiras casas reformadas pelo programa Casa Manauara, no bairro Morro da Liberdade, zona Sul da capital. A iniciativa beneficiou seis famílias em situação de vulnerabilidade, marcando uma nova fase do programa habitacional que já alcançou mais de 300 residências revitalizadas na cidade.

“Onde fazemos a regularização fundiária, a gente entra para entregar, para melhorar a vida das pessoas […] melhorar o banheiro e dar uma melhor dignidade”, destacou o prefeito David Almeida, durante a visita às residências reformadas.

Programa já revitalizou mais de 300 casas

Coordenado pela Secretaria Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), o Casa Manauara promove melhorias como troca de telhado, forro, pintura, revestimentos, substituição de portas e janelas, além da readequação das redes elétricas e hidráulicas.

“Mais uma moradora sendo contemplada. Mais uma casa sendo reerguida. […] E, no mês de julho, a gente faz a entrega dos registros de imóveis, o título definitivo”, afirmou o secretário da Semhaf, Jesus Alves.

Nos últimos 40 dias, cerca de 80 residências foram reformadas na comunidade Rio Piorini, zona Norte. Agora, a prefeitura intensifica as ações no Morro da Liberdade.

Moradores relatam impacto direto das reformas

Entre os moradores beneficiados está Valdinéia Sousa de Lima, de 80 anos, conhecida como dona Neca. Ela vive há 60 anos no Morro da Liberdade e emocionou-se ao ver sua casa revitalizada:

“Essa reforma chegou em uma boa hora e eu estou muito feliz […] Em todos os cantos que ele entra, ele ajuda as pessoas.”

Ações descentralizadas ampliam alcance do projeto

Além do Morro da Liberdade, o Casa Manauara também beneficiou 12 famílias no Rio Piorini. Essas ações fazem parte da estratégia de descentralização da gestão, que promove obras simultâneas em bairros contemplados pelo programa Manaus Legal, voltado à regularização fundiária.

Com iniciativas como essa, a Prefeitura de Manaus segue promovendo acesso à moradia digna, valorizando a história das famílias que constroem a cidade.

