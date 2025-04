Bruno Henrique é indiciado pela PF por forçar cartão amarelo e beneficiar apostadores

Atacante do Flamengo é suspeito de manipular resultado para favorecer grupo de apostadores.

A Polícia Federal indiciou o jogador Bruno Henrique, atacante do Flamengo, sob suspeita de ter provocado intencionalmente um cartão amarelo durante partida contra o Santos, válida pelo Campeonato Brasileiro de 2023. A ação teria como objetivo favorecer apostadores. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Metrópoles.

Além do atleta, também foram indiciados o irmão dele, Wander Nunes Pinto Júnior, a esposa de Wander, Ludymilla Araújo Lima, e a prima do jogador, Poliana Ester Nunes Cardoso. Conforme a investigação, os três teriam realizado apostas relacionadas ao lance em questão.

As apurações apontam ainda um segundo grupo de envolvidos, composto por Claudinei Vitor Mosquete Bassan, Rafaela Cristina Elias Bassan, Henrique Mosquete do Nascimento, Andryl Sales Nascimento dos Reis, Max Evangelista Amorim e Douglas Ribeiro Pina Barcelos – todos apontados como amigos de Wander.

Bruno Henrique e o irmão foram enquadrados no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, que trata de manipulação de resultados em competições esportivas, com penas que variam de dois a seis anos de prisão. Eles também foram indiciados por estelionato, crime cuja pena pode chegar a cinco anos de reclusão.

Os demais citados na investigação foram indiciados exclusivamente por estelionato.

(*) Com informações do G1

Leia mais:

