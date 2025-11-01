gastos

Com serviços que vão de consultas a cirurgias, planos pet crescem no Amazonas e refletem a consolidação do setor no orçamento das famílias

Assim como os seres humanos, os animais de estimação também estão sujeitos a imprevistos relacionados à saúde. Doenças súbitas, acidentes e tratamentos contínuos exigem atenção e, muitas vezes, altos investimentos financeiros por parte dos tutores. Diante desse cenário, cresce no Brasil o interesse por planos de saúde para pets, refletindo a consolidação desse segmento na economia doméstica.

De acordo com levantamento realizado pelo Instituto Quaest em 2024, o Brasil é o terceiro país com o maior número de animais de estimação no mundo. O número de pets segue em alta, alcançando uma média de 2,3 animais por domicílio.

Esse aumento também impulsionou os gastos com cuidados e produtos para os bichos. A despesa média com pets cresceu 145%, passando de R$ 8,32 em 2002-2003 para R$ 200 em 2023-2024.

Expansão no Amazonas

Com a expansão do mercado pet no Amazonas, especialmente em Manaus, várias empresas passaram a oferecer planos de saúde para animais de estimação, buscando atender à crescente demanda de tutores preocupados com o bem-estar dos seus pets.

Esses planos incluem uma ampla gama de serviços, desde consultas de rotina até procedimentos mais complexos, com o objetivo de facilitar o acesso a cuidados veterinários de qualidade e reduzir custos inesperados.

Entre as opções disponíveis, a empresa Pet Mais Vida oferece planos como o “Mais Vida Ambulatorial”, que cobre consultas e exames laboratoriais, e o “Mais Vida Conforto”, que inclui vacinas e banho e tosa higiênica. Os valores variam conforme o plano escolhido, e o segundo pet cadastrado recebe 50% de desconto na mensalidade.

Outra alternativa é a Love for Pet, que mantém preços e coberturas iguais, independentemente da raça ou idade do animal. A empresa também oferece descontos progressivos para múltiplos pets e atendimento domiciliar, garantindo mais comodidade aos tutores.

A Pet Life também atua na região, com cobertura abrangente para cuidados veterinários, incluindo consultas, exames, cirurgias e vacinas, sempre buscando oferecer custos mais acessíveis.

Tutores

A adesão aos planos de saúde para pets tem crescido entre tutores que veem seus animais como parte da família e buscam garantir mais segurança diante de imprevistos. O cuidado com a saúde dos bichos se tornou um reflexo da relação de afeto e responsabilidade com seus companheiros de quatro patas.

A jornalista Giovanna Marinho, tutora de Bill e Kitty, afirma que o plano de saúde é uma forma de garantir uma vida mais longa e saudável para seus animais.

“Eu acho que às vezes as pessoas têm bichos em casa e acham que é só dar água e comida. Mas não é assim que funciona. Eu tenho um cachorro e um gato. Meu cachorro tem 8 anos e já está entrando numa idade mais avançada, precisando de mais cuidados. Então, eu acho que cuidar da saúde dele é super importante”, diz a jornalista.

Cachorro Bill e gata Kitty (Foto: Arquivo pessoal)

Ela explica que, ao longo dos anos, percebeu como o acompanhamento veterinário regular ajuda a prevenir doenças e a evitar gastos inesperados.

“Ter um plano facilita muito, principalmente quando o animal já é idoso. A gente não precisa esperar algo grave acontecer para levá-lo ao veterinário”, acrescenta ela.

A empresária Adriane Santos, tutora de Neném, Mariana e Miá, mantém um plano de saúde para seus três pets, um cachorro e duas gatas e ressalta a importância de encarar o cuidado com os animais como um investimento.

“Eu tenho plano de saúde para os meus filhos. Eles são parte da minha família e acho superimportante cuidar da saúde deles. Quando eles têm qualquer probleminha, eu tenho a segurança de que serão bem atendidos e não preciso me preocupar tanto com o dinheiro, pois já tenho uma certa tranquilidade.” Afirma a empresária.

Cachorro Neném e gatas Mariana e Miá (Foto: Arquivo pessoal)

Adriane explica ainda que, além das consultas, o plano cobre vacinas e exames básicos, o que ajuda a manter o acompanhamento em dia sem pesar tanto no orçamento mensal.

A dentista Maria Eduarda Flamini, tutora da buldogue Margarida, também valoriza os benefícios de ter um plano de saúde para pets e conta que a adesão trouxe mais tranquilidade à sua rotina.

“Antes, eu tinha muito receio dos gastos imprevistos, principalmente porque os procedimentos veterinários são caros. Hoje, além das emergências, o plano cobre consultas de rotina e vacinas, o que me ajuda a manter a saúde dela em dia sem pesar no orçamento”, relata Maria Eduarda.

Buldogue Margarida (Foto: Arquivo Pessoal)

O afeto que movimenta a economia

Os planos de saúde para pets refletem não apenas uma transformação no mercado, mas também um novo olhar sobre os laços afetivos entre pessoas e animais.

Uma pesquisa da Quaest, em parceria com a Petlove, revela que 98% dos tutores afirmam que seus pets trazem felicidade, 96% relatam apoio emocional e 95% sentem mais segurança. Além disso, 94% perceberam melhora na saúde mental e 90% relataram melhora na saúde física, evidenciando o papel positivo dos animais na vida dos tutores.

A economista Denise Kassama ressalta que o mercado pet tem crescido significativamente no Brasil, e esse movimento impacta diretamente a economia do Amazonas, especialmente em Manaus, com a expansão de clínicas veterinárias, pet shops e planos de saúde animal.

“O mercado pet brasileiro é atualmente o terceiro maior do mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Em 2024, movimentou cerca de R$ 75,4 bilhões, demonstrando um crescimento expressivo no setor. Além da venda de produtos, os serviços voltados aos animais têm se expandido, como os estabelecimentos pet friendly, que permitem a presença dos bichinhos e estimulam o consumo de acessórios e cuidados específicos,” disse a especialista.

Estabelecimentos pet friendly crescem em Manaus (Foto: Reprodução)

Kassama explica que os planos de saúde e os serviços especializados para pets estão em alta em Manaus e que o setor pode ser considerado um novo nicho econômico regional, com grande potencial de crescimento a médio prazo.

“O mercado pet segue em expansão e, com o adensamento das cadeias produtivas, tende a impulsionar diversos serviços relacionados. Não se trata apenas de pet shops que vendem ração ou oferecem banho e tosa, mas também de uma ampla rede que envolve clínicas veterinárias, estabelecimentos pet friendly e espaços de lazer que acolhem os animais. Muitos consumidores passaram a encarar seus pets como membros da família, o que altera significativamente o comportamento de consumo, tornando as escolhas mais inclusivas”, afirmou.

Mais proteção e dignidade

A segurança e o bem-estar dos animais também estão no centro das preocupações dos tutores. Estimativas da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que cerca de 30 milhões de cães e gatos vivem nas ruas do Brasil, entre abandonados e perdidos.

Para mudar esse cenário, o governo federal lançou o Sistema de Cadastro Nacional de Animais Domésticos (SinPatinhas), que cria um “RG Animal” com número único e QR Code para identificação e localização dos pets. A medida busca reduzir desaparecimentos, facilitar o reencontro com os tutores e fortalecer ações de vacinação e castração.

RG Animal gerado pelo sistema SinPatinhas (Foto: Reprodução)

Com iniciativas como essa e a ampliação dos planos de saúde veterinários, cresce a perspectiva de mais proteção, dignidade e cuidado para os animais de estimação em todo o país.

