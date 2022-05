Mais de 234 mil já entregaram declaração de imposto de renda no Amazonas

Manaus (AM) – Até as 8h desta segunda-feira (2), 234.303 contribuintes entregaram a declaração em todo o estado do Amazonas, o que corresponde a 59,8% do esperado que é de 392.031 declarações.

Já na 2ª Região Fiscal, que é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia e Roraima, 971.641 contribuintes cumpriram a obrigação Federal.

Tem multa se entregar depois do prazo?

A Receita Federal cobra multa de quem está obrigada a entregar a declaração não fizer até o fim do prazo.

O valor da multa é de 1% ao mês, sobre o valor do imposto de renda devido, limitado a 20% do valor do imposto de renda. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74.

A multa é gerada no momento da entrega da declaração e a notificação de lançamento fica junto com o recibo de entrega. Você terá 30 (trinta) dias para pagar a multa. Após este prazo, começam a correr juros de mora (taxa Selic).

O DARF da multa pode ser emitida pelo programa do imposto de renda ou pelo e-CAC, na opção Meu Imposto de Renda.

Para as declarações com direito à restituição, se a multa não for paga dentro do vencimento, ela será deduzida (descontada), com os respectivos acréscimos legais (juros), do valor do imposto a ser restituído. Mas se você não concorda com a multa, ou seja, considera que entregou a declaração dentro do prazo, por exemplo, ou entende que a multa não é devida por algum outro motivo, você pode apresentar, dentro dos 30 (trinta) dias do vencimento, uma impugnação (defesa).

Leia mais:

Confira como fazer declaração de Imposto de Renda para quem é MEI

Confira as novidades na declaração do Imposto de Renda 2022

Consulta à Cédula C para declaração do Imposto de Renda 2021 é liberada em Manaus