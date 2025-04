Astros de série tailandesa trazem evento inédito para o Brasil

Os quatro atores do elenco principal da série tailandesa “The Heart Killers” se apresentarão no Brasil em julho. First, Khaotung, Joong e Dunk trarão a turnê “Escape To The Americas” para São Paulo, em única apresentação no dia 5 de julho, na casa de show Terra SP. Os ingressos para o evento custam a partir de R$170 e estarão disponíveis a partir do dia 23 de abril.

Sucesso tailandês

Uma das séries tailandesas mais populares do momento, The Heart Killers foi ao ar entre novembro de 2024 e fevereiro deste ano e figurou frequentemente entre os assuntos mais populares do Brasil no X (antigo Twitter). A produção é da GMMTV, uma das principais empresas do ramo das séries Boys Love na Tailândia. O gênero, conhecido pela sigla BL, aborda histórias de relacionamentos homoafetivos e é um dos mais populares entre o público brasileiro que consome séries asiáticas. The Heart Killers conquistou o público ao trazer uma história repleta de ação e romance.

Ingressos

O evento The Heart Killers Fan Meeting in São Paulo trará os quatro atores principais da série com apresentações musicais, brincadeiras no palco e uma série de interações disponíveis em pacotes VIP para os fãs, com opções para tirar fotos, assistir à passagem de som e cumprimentar os artistas. Os ingressos serão vendidos exclusivamente pela internet, no site e no aplicativo da Shotgun. Há opções de ingressos sociais, no mesmo valor da meia-entrada, para quem fizer doação de 1kg de ração para cães e gatos no dia do evento. Participantes do Clube Fidelidade Galaxie terão direito à pré-venda, entre os dias 21 a 22 de abril, em ingressos disponíveis em quantidades limitadas.

Essa será a segunda vez de First Kanaphan e Khaotung Thanawat no Brasil. Os artistas se apresentaram pela primeira vez em São Paulo, em dezembro de 2023. A dupla tornou-se conhecida após atuar em séries como The Eclipse e Only Friends. Joong Archen e Dunk Natachai, de Star and Sky: Star in My Mind e Hidden Agenda, virão pela primeira vez ao Brasil. Além da atuação, Joong também se destaca na carreira musical. Ex-integrante do grupo OXQ, o artista voltou a integrar uma boyband, dessa vez no JASP.ER, formado por atores de BL da GMMTV.

Além de São Paulo, a turnê americana de The Heart Killers passará pela Cidade do México e Nova York. O evento do quarteto em São Paulo acontecerá no mesmo final de semana que o show do astro tailandês Jeff Satur, que também se apresentará no Terra SP, no dia 6 de julho (domingo).

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Astro do BTS em Round 6? Resposta de estrela da série intriga telespectadores

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱