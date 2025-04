Homem é preso com mais de R$ 1,8 milhão em drogas no interior do AM

Um homem de 33 anos foi preso, na quinta-feira (17), suspeito de transportar 32 quilos de drogas em uma embarcação nas proximidades de Coari, a 363 quilômetros de Manaus.

A ação foi realizada pelas equipes da Base Fluvial Arpão 3, coordenadas pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Durante a abordagem à embarcação do tipo ferry boat, por volta das 18h, os cães policiais Xerif e Delta indicaram a presença de substâncias ilícitas na parte traseira do veículo fluvial. As equipes encontraram sacos pretos contendo 28 tabletes de entorpecentes, totalizando 32 quilos.

Entre os materiais apreendidos, havia 20 tabletes de pasta à base de cocaína e 8 de cocaína refinada, com valor estimado de mais de R$ 1,8 milhão, representando um duro golpe contra o crime organizado na região.

Embarcação

A embarcação havia saído do município de Tabatinga e seguia rumo a Manaus. Após a descoberta da droga, os policiais identificaram o homem de 33 anos como responsável pelo transporte. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado à Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), que também atua na Base Arpão.

