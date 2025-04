Homem é preso com quatro tabletes de cocaína em Santo Antônio do Içá

Suspeito foi flagrado com droga em embarcação após denúncia anônima no porto da cidade

A Polícia Civil do Amazonas prendeu, na quinta-feira (17), um homem de 21 anos com quatro tabletes de cocaína em uma embarcação atracada no porto de Santo Antônio do Içá, município localizado a 880 quilômetros de Manaus.

Ação foi motivada por denúncia anônima

Segundo o delegado Ubiratan Farias, da 53ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a prisão ocorreu após a equipe receber uma notificação anônima indicando a presença de entorpecentes a bordo de um embarque.

“Com base nas informações repassadas, nos dirigimos ao local e conseguimos localizar o suspeito, que foi preso em flagrante com a droga”, afirmou o delegado.

Suspeito foi autuado por tráfico de drogas

O homem foi encaminhado à sede da 53ª DIP, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas. Ele será submetido à audiência de custódia e ficará à disposição do Poder Judiciário.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Homem é preso com mais de R$ 1,8 milhão em drogas no interior do AM

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱