Cia Cisco chega a Manaus com espetáculo ‘Com os Bolsos Cheios de Pão’

Espetáculo gratuito será apresentado neste fim de semana no Teatro da Instalação como parte do projeto Escambo Rede Parente

A Cia Cisco, de São Paulo, chega a Manaus com o espetáculo “Com os Bolsos Cheios de Pão”, que será apresentado nos dias 19 e 20 de abril (sábado e domingo), às 20h, no Teatro da Instalação, localizado na rua Frei José dos Inocentes, no Centro. A entrada é gratuita e a classificação etária é de 14 anos.

Obra reflete sobre o excesso de opiniões e a inércia social

Com texto do autor romeno Matei Visniec, o espetáculo é dirigido por Vinicius Torres Machado e interpretado pelos atores Edgar Castro e Donizeti Mazonas. A peça retrata dois personagens indignados com um cachorro jogado em um poço, mas incapazes de agir.

“O espetáculo fala de uma questão muito presente em nossos dias, que é o excesso de opiniões e como isso causa desequilíbrio na nossa capacidade de agir de maneira mais efetiva em relação aos problemas sociais”, explica Edgar Castro, um dos idealizadores do projeto.

Projeto “Escambo Rede Parente”

A apresentação integra a programação do “Escambo Rede Parente”, um projeto itinerante com atividades gratuitas durante todos os fins de semana de abril em Manaus. Além de espetáculos teatrais, o projeto inclui oficinas e mesas públicas com temáticas voltadas ao fazer artístico, corpo e cena.

Oficina e mesa pública neste domingo (20)

Oficina “A Escuta do Corpo” – das 10h às 14h

– das 10h às 14h Mesa pública “O Trabalho do Intérprete Teatral como Ofício” – às 17h

Ambas acontecem no Teatro da Instalação com a participação da Cia Cisco.

As inscrições estão disponíveis no perfil do projeto no Instagram: @projetoescamboredeparente.

Programação segue com grupos do Amazonas, Mato Grosso do Sul e Pará

O projeto “Escambo Rede Parente” reúne quatro coletivos de três regiões do Brasil que compartilham experiências artísticas e culturais.

Coletivo do Amazonas apresentou o premiado espetáculo “Huma/”, no Parque dos Bilhares.

apresentou o premiado espetáculo “Huma/”, no Parque dos Bilhares. A companhia Fulano Di Tal (MS) encantou o público no Buia Teatro com “A Fabulosa História do Guri-Árvore”.

Encerramento com o Grupo Usina (PA)

Para fechar a programação, o Grupo Usina, de Belém, apresenta nos dias 26 e 27 de abril, às 20h, o espetáculo “Momo – Um Ato Poético para Testemunhas”, na Sala Selma Bustamante (UEA/Esat – Praça 14).

Oficina “A Carne da Palavra” – 26/04, das 10h às 13h, no Palácio da Justiça

– 26/04, das 10h às 13h, no Palácio da Justiça Mesa pública “Pachiculimba, uma Encenação Contra-Hegemônica” – 27/04, das 10h às 12h, no mesmo local

