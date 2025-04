Apae Manaus celebra Páscoa com alegria e inclusão

Evento celebrou campanha de arrecadação de chocolates com atividades pedagógicas, dança e confraternização

A Apae Manaus realizou na quarta-feira (16) uma animada festa de Páscoa para os alunos atendidos pela instituição, com idades entre 1 e 62 anos. O evento marcou o encerramento da campanha de arrecadação de caixas de chocolate, finalizada no dia 15, e contou com uma programação especial nos turnos da manhã e da tarde.

Programação destacou valores da Semana Santa

Durante o turno matutino, educadores conduziram atividades pedagógicas com desenhos e textos sobre o significado da Semana Santa, incentivando reflexões sobre empatia, amor e renascimento.

À tarde, o refeitório se transformou em palco para apresentações de dança e uma adaptação inclusiva do rito do lava-pés, promovendo ainda mais integração entre os alunos.

Confraternização com doces, lembranças e carinho

A celebração contou com lanche coletivo — incluindo salgadinhos, sucos e doces — seguido da entrega das caixas de bombons e lembrancinhas preparadas especialmente para cada participante.

“Receber essas doações de chocolate transforma não só a nossa festa de Páscoa, mas também aquece os corações dos nossos assistidos. Cada caixa doada é um gesto de carinho e esperança que reforça o quanto é importante fazer este dia ser feliz para eles”, declarou a presidente da Apae Manaus, Ione Tôma.

Festa reforça compromisso com inclusão e vínculos

Para Ione Tôma, a celebração vai além da entrega de chocolates:

“Trata-se de promover inclusão, fortalecer vínculos familiares e comunitários, e oferecer momentos de sorriso e autoestima às pessoas que enfrentam desafios diários. […] Ao proporcionar um ambiente de festa e acolhimento, a instituição reafirma seu compromisso com a inclusão social e a construção de uma sociedade mais empática e unida.”

Ela ainda destacou o papel essencial de quem apoiou o evento:

“A Apae Manaus agradece todas as doações e o apoio dos voluntários, parceiros e familiares que tornaram possível a festa.”

Doações seguem abertas e próxima ação será no Dia das Mães

Aqueles que desejarem continuar contribuindo com a Apae Manaus podem realizar doações via PIX (CNPJ: 04.216.628/0001-80), presencialmente de segunda a sexta, das 7h às 16h30, ou pelos seguintes contatos:

A próxima grande ação da instituição está prevista para o Dia das Mães, com atividades de arte e convivência reunindo novamente alunos e familiares.

(*) Com informações da assessoria

