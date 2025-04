Bolsonaro faz tomografias de controle e resultados não mostram complicações

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, em Brasília, após a cirurgia de desobstrução intestinal realizada no último domingo (13). Segundo boletim médico divulgado na manhã desta sexta-feira (18), ele apresenta “boa evolução clínica, sem dor e sem outras intercorrências”.

De acordo com o hospital, tomografias de controle não mostraram sinais de complicações pós-operatórias. O ex-presidente segue em jejum oral, recebendo nutrição parenteral exclusiva, e realiza sessões de fisioterapia motora e respiratória, incluindo caminhadas fora do leito.

O boletim médico também informa que não há previsão de alta da UTI e que as visitas continuam restritas.

Bolsonaro passou por uma cirurgia delicada para tratar uma obstrução parcial do intestino causada por aderências formadas após os procedimentos feitos em consequência da facada sofrida durante a campanha eleitoral de 2018. A equipe médica classificou o procedimento como “extremamente complexo e delicado”.

