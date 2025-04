VÍDEO: Jacarés tentam invadir residência na Flórida

Uma visita inusitada surpreendeu moradores de uma casa na Flórida (EUA). Uma câmera de segurança flagrou o momento em que dois jacarés tentam entrar na residência.

Nas imagens, é possível ver um dos animais quase imóvel, enquanto o outro protagoniza uma cena um pouco quanto curiosa: ele tenta subir a parede, encostar na porta e, segundo brincadeiras de usuários das plataformas sociais, parece até tocar a campainha da casa.

Em comentário feito nas redes sociais, um internauta expressa preocupação com a situação. “E se a pessoa tem cachorros soltos no quintal? Jesus amado! O tamanho disso”, escreveu. Já outro comentou surpreso: “Eu achando que o outro era uma estátua até ele se mexer também”.

Na Flórida, Estados Unidos, uma cena inusitada foi registrada por câmeras de segurança: dois jacarés foram flagrados tentando invadir uma residência. pic.twitter.com/KuHrWeZqOZ — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) April 20, 2025

Situação comum na Flórida

Apesar de parecer algo incomum, situações como essa não são tão raras na Flórida, especialmente nos meses mais quentes do ano, quando os jacarés ficam mais ativos. Com áreas pantanosas extensas, o estado abriga uma população de mais de um milhão desses animais, o que aumenta as chances de encontros inesperados com moradores da região.

(*) Com informações do DOL

