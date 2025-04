‘Matsuri’ de Páscoa impulsiona economia criativa na Ponta Negra

O evento de temática oriental, o Matsuri de Páscoa, terminou na noite deste sábado (19). A atividade fez parte da Feira do Empreendedor, que acontece semanalmente no calçadão do complexo turístico Ponta Negra, Zona Oeste da capital.

O ‘Matsuri’ – que na tradução livre quer dizer “festival” – encerrou programação da semana temática, que contou com mais de 30 expositores de produtos voltados para o universo geek, animes e cultura oriental. A feira trouxe movimentação cultural-econômica e geração de renda para os empreendedores da economia criativa.

De acordo com o secretário da Semtepi, Alonso Oliveira, a estratégia de trazer o geek para a Feira do Empreendedor foi fundamental para impulsionar o empreendimento dos artesãos da Ponta Negra.

“Sabemos que esse público tem crescido cada vez mais e, por isso, usamos o Matsuri como uma estratégia para fortalecer a cultura e o empreendedorismo no mesmo lugar. E nessa parceria entre o poder público e a iniciativa privada, quem ganha é a população manauara”, destacou Oliveira.

Economia criativa

O Matsuri de Páscoa foi um festival gratuito que reuniu apresentações culturais, concursos de cosplay e K-pop. Além disso, houve espaço para jogos e console, caça aos ovos e show com a banda Kyuubi. A ação é uma parceria com a Casa Geek 42, OMG K-pop e a Central Única das Favelas (Cufa).

Para Monique Dias, expositora da Feira do Empreendedor, o evento trouxe bons resultados para suas vendas. “Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade que a Semtepi me ofereceu e esse foi mais um evento concluído com muito sucesso, pois vendi quase todas os meus produtos. Obrigada, Prefeitura de Manaus, vocês realmente se preocupam com o empreendedor”, concluiu a empreendedora.

