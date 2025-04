Papa Francisco surpreende fiéis neste Domingo de Páscoa

O papa Francisco fez uma aparição pública na Praça de São Pedro para abençoar os fiéis neste Domingo de Páscoa (20). Ele acenou para as milhares de pessoas que estavam presentes e durante a mensagem fez um apelo aos responsáveis políticos.

“Para que não cedam à lógica do medo, mas usem os recursos disponíveis para ajudar os necessitados, combater a fome e promover iniciativas que favoreçam o desenvolvimento”, disse o papa Francisco.

“Cristo ressuscitou! Neste anúncio encerra-se todo o sentido da nossa existência, que não foi feita para a morte, mas para a vida. A Páscoa é a festa da vida! Deus criou-nos para a vida e quer que a humanidade ressurja! Aos seus olhos, todas as vidas são preciosas! Tanto a da criança no ventre da mãe, como a do idoso ou a do doente, considerados como pessoas a descartar num número cada vez maior de países”, discursou o santo padre.

Francisco estava acompanhado pelo cardeal-protodiácono, Dominique Mamberti, e pelo presidente da Pontifícia Comissão para o Estado da Cidade do Vaticano e do Governo da Cidade do Vaticano, cardeal Fernando Vérgez Alzaga.

Ainda durante o discurso, o pontífice estendeu os votos à paz, para que as pessoas voltem a ter esperança e confiança umas nas outras.

“Não é possível haver paz sem um verdadeiro desarmamento! A necessidade que cada povo sente de garantir a sua própria defesa não pode transformar-se numa corrida generalizada ao armamento”, acrescentou o papa.

Saúde do papa Francisco

O papa Francisco, que se recupera de uma longa internação de 38 dias causada por uma pneumonia que afetou os seus dois pulmões, apareceu em público, nesse Sábado de Aleluia (19), na basílica de São Pedro, no Vaticano.

Ele estava em uma cadeira de rodas e cumprimentou fieis que estavam no local, e fez suas orações.

Depois de passar cerca de um mês internado, o papa recebeu orientações para reduzir aparições pública. Ele ainda não estava confirmado nas celebrações oficiais da Páscoa da Santa Sé.

Por recomendação médica, o papa deve cumprir dois meses de repouso, sem atividades públicas nem contato direto com pessoas, para evitar recaídas na condição da saúde, mesmo assim, o papa tem estado presente em alguns encontros.

Na Sexta-Feira Santa, o pontífice divulgou uma mensagem com reflexões para a data. Ele não participou da tradicional Via-Sacra no Coliseu, e a cerimônia foi presidida pelo vigário-geral da Diocese de Roma, o cardeal Baldo Reina.

(*) Com informações do Metrópoles

