Papa Francisco faz aparição surpresa no Domingo de Ramos

O papa Francisco fez uma aparição surpresa neste domingo (13), durante as celebrações do Domingo de Ramos na Praça de São Pedro, no Vaticano. O pontífice surgiu em uma cadeira de rodas e sem o uso de respiradores nasais, acenando e desejando um bom Domingo de Ramos e uma boa Semana Santa aos fiéis presentes.

Presença não havia sido confirmada

A participação do papa nas comemorações não havia sido confirmada anteriormente pela Igreja Católica. Médicos haviam recomendado um repouso de dois meses ao pontífice, como parte da recuperação após mais de um mês internado por conta de uma infecção respiratória.

Semana Santa

A Semana Santa é considerada a mais intensa do calendário católico. Durante esse período, os cristãos relembram a paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mesmo em recuperação, Francisco fez questão de estar presente na abertura das celebrações.

Visita à basílica e encontro com Charles III

No sábado (12), o papa visitou a Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, para prestar homenagem a Nossa Senhora antes do início oficial das celebrações da Semana Santa.

Na quarta-feira (9), o pontífice também recebeu o rei Charles III e a rainha Camilla, do Reino Unido. Em comunicado, o Palácio de Buckingham afirmou que “Charles e Camilla estavam encantados que o papa estivesse bem o suficiente para recebê-los”.

Com informações da CNN Brasil

