Ferrugem e equipe saem ilesos de acidente com ônibus no RS

O cantor Ferrugem e sua equipe passaram por um acidente de ônibus na manhã deste domingo (20), na BR-290, no Rio Grande do Sul. O veículo, que transportava o grupo após apresentação no Festimar, em Rio Grande (RS), teve os vidros dianteiros estilhaçados. Apesar do impacto, ninguém se feriu.

Acidente ocorreu próximo à ponte do Guaíba

De acordo com a empresa Mônica Turismo, responsável pelo transporte, o acidente ocorreu por volta de 6h45, nas proximidades da ponte do Guaíba, ligação entre Porto Alegre e a Região Metropolitana.

“A empresa preza muito pelo bem-estar de todos e tão logo foi informada do acidente já prestou atendimento aos envolvidos. Agradecemos a compreensão de todos e nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos”, informou a Mônica Turismo em nota.

A equipe optou por seguir viagem até o aeroporto com o mesmo ônibus, evitando atrasos.

Ferrugem tranquiliza fãs nas redes sociais

Logo após o ocorrido, Ferrugem usou as redes sociais para tranquilizar os fãs. Ele publicou a imagem da frente danificada do ônibus e escreveu:

“Livramento! Um senhor acidente, mas graças a Deus todos estão bem!”

Nos stories, o cantor reforçou que todos estavam bem e confirmou a realização do próximo show:

“Nosso ônibus acabou sofrendo um acidente. Destruiu tudo a frente do ônibus, a porta foi arrancada, mas, graças a Deus, ninguém se machucou. Todo mundo bem, todo mundo inteiro. Não aconteceu nada que impeça a nossa apresentação de hoje em Arraial do Cabo.”

“Vamos em casa rapidinho almoçar com a família e depois vamos para Arraial, hoje vai ser muito especial”, completou Ferrugem.

